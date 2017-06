Prandelli: "Il Napoli gioca meglio. Juve, pensi solo al risultato"

Cesare Prandelli tra serie A e Coppa Italia, oggetto del discorso sempre Napoli-Juventus. "Sarà una bella partita da vedere - così l'ex ct sulla semifinale di ritorno di coppa -. Sarri non cambierà atteggiamento rispetto a domenica, Allegri credo di sì perché ha ricevuto tante critiche".



Prandelli loda la squadra azzurra: "E' una garanzia dal punto di vista del gioco, ha il miglior gioco europeo. La Juventus invece pensa al risultato, a non perdere: ed è anche logico in questo momento della stagione".



Poi, sulla sfida di Champions tra bianconeri e Barcellona: "La serie A era chiusa da agosto visto che Roma e Napoli in estate hanno ceduto i migliori proprio alla capolista, che ha costruito una squadra per arrivare in fondo in Europa".