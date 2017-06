Portogallo, Fernando Santos: "Joao Mario? So che può giocare con la Roma"

Buone notizie per l'Inter: Joao Mario sembra essersi lasciato alle spalle l'infortunio rimediato nella rifinitura della sfida contro il Bologna ed è pronto a tornare in campo per il posticipo contro la Roma, in programma domenica sera all'Olimpico. La conferma arriva da Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo. Queste le sue parole in conferenza stampa, dopo l'annuncio dei convocati che sfideranno Andorra e Isole Far Oer: "Dalle informazioni che ho, so che domenica l'Inter potrebbe farlo tranquillamente giocare con la Roma domenica sera. Le mie convocazioni, al di là delle decisioni tecniche, derivano anche dalle informazioni sullo stato di salute dei giocatori che ho a disposizione. E niente mi ha impedito di convocare Joao Mario".



Arrivano novità anche sulle condizioni di Raul Albiol, uscito malconcio dall'impegno di Champions League contro il Benfica. Questo il comunicato del Napoli: "Raul Albiol si è sottoposto questa mattina ad esami clinici dopo l'infortunio subìto nel match di Champions contro il Benfica al San Paolo. La risonanza magnetica e l'ecografia hanno confermato la prima diagnosi: elongazione del bicipite femorale sinistro. Raul ha già iniziato le terapie. Le sue condizioni saranno nuovamente valutate durante la prossima settimana".



Va ko anche Luca Antonelli. Il terzino del Milan, sino a questo momento sceso in campo solo per 154', si è infortunato in allenamento. Questo l'ultimo aggiornamento sul suo stato fisico: AC Milan comunica che nel corso dell'allenamento di ieri Luca Antonelli ha riportato una lesione al muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore sosterrà nuovi esami medici tra 10 giorni per stabilirne l'evoluzione".