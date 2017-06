Porto e Lione: la Juve le fa fuori, la Roma si schianta

"Strano il mio destino che mi porta qui - cantava Giorgia - a un passo dal tuo cuore senza arrivare mai". Strano, di certo, è il destino della Roma, che da anni sembra in realtà a più di un passo dalla Juve, eppure, per ora, non l'ha raggiunta mai. Strano è il destino che le ha messe di fronte alle stesse avversarie in Europa, lì dove la strada di tutti si fa più in salita. E i risultati mettono in evidenza proprio quel gap.



Flashback: in estate la Roma di Spalletti viene eliminata ai preliminari di Champions dal Porto, pareggiando al Dragao e crollando in casa, vittima soprattutto di se stessa e di una doppia tragica espulsione (De Rossi ed Emerson). A marzo, sette mesi dopo, la Juve la "vendica": vince a Oporto e concede il bis a Torino, aiutata in entrambi i casi da cartellini rossi sacrosanti che al massimo avranno bollato come tragici sul fronte occidentale estremo dell'Europa.



Fast forward: una bella Roma viene eliminata dal Lione agli ottavi di Europa League, vittima ancora di se stessa, perché all'andata perde in modo sciagurato in Francia. Il Lione era scivolato nell'Europa "minore" proprio per colpa della Juve, che l'aveva trovato nel girone di Champions: 1-0 in Francia, 1-1 allo Stadium. Due partite tutt'altro che spettacolari, ma da quelle parti dicono che vincere sia l'unica cosa che conta.