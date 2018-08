Ponte Morandi, serie A: rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa

La tragedia del crollo del ponte Morandi ha lasciato il segno non solo a Genova ma in tutta Italia, la drammatica fatalità potrebbe convincere la Lega Calcio a rinviare l'intera prima giornata del campionato di serie A 2018/19. Intanto saranno sicuramente rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa (gran parte delle tifoserie avevano già scelto di non presenziare negli stadi) come comunicato dalla stessa Lega: "Viste le richieste di rinvio delle proprie partite da parte delle Società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore”.



Sabato sarà giornata di lutto nazionale in segno di rispetto e memoria per i (finora) 38 morti dovuti al crollo e quindi sia Chievo-Juventus che Lazio-Napoli non dovrebbero giocarsi (nel 2009 il Coni, dopo il terremoto a L'Aquila, fermò ogni attività sportiva nelle 24 ore di lutto nazionale). Con il rinvio di quattro partite arriveremmo a una prima giornata che mancherebbe di quasi la metà degli incontri, ecco perché il presidente di Lega Micciché sta valutando la situazione e potrebbe decidere già oggi.



Massimo Ferrero, presidente della Samp, ha parlato così a RMC Sport: "Sto chiamando i presidenti della Serie A per far rinviare la prima giornata. Sampdoria, Genoa, Fiorentina e Milan non giocheranno. Marotta della Juventus è d’accordo con me. Speriamo nel buon senso. Non possiamo fare sabato i funerali di Stato e le partite lo stesso giorno. Io non ho il coraggio di esultare, non ce la faccio, sotto le macerie della mia Genova ci sono ancora persone. Non ce la faccio a mandare in campo i miei ragazzi. Il calcio è gioia, vita".

LA RICHIESTA DELLA FIORENTINA