Ponte Morandi, i tifosi della Fiorentina non andranno a Genova

Le curve Fiesole e Ferrovia dei tifosi della Fiorentina hanno deciso di non seguire domenica la loro squadra a Genova e di non presenziare alla partita Sampdoria-Fiorentina ''a prescindere da rinvio o meno della stessa gara in programma il 18 agosto alle 20:30''.



La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato a firma curva Fiesole in cui "con poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega: domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, adesso è il momento del silenzio e del rispetto''.



La decisione segue quella dei tifosi del Genoa che, per le stesse motivazioni, non andranno in trasferta a San Siro contro il Milan.