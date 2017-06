Pjanic: "Roma, anni bellissimi. Ma la Juventus è diversa"

Dopo un primo periodo di ambientamento, ora Miralem Pjanic si è preso le chiavi della Juventus: "In questa stagione ho fatto passi da gigante, era il mio obiettivo venendo qui: diventare più forte per essere tra i migliori. Sono in questo club per giocare le partite più importanti, le più difficili".



Nell'intervista all'Equipe, il bosniaco tocca quindi il trasferimento dalla Roma: "Dopo cinque anni, era il momento di cambiare. Ora sono un giocatore più maturo, più esperto. E' la mia decima stagione da professionista, ho un gioco più fisico e la mia tecnica è migliorata. Ho lasciato presto la Francia per andare in Italia e l'esperienza in giallorosso è stata superlativa, bellissima".



Quindi il passaggio alla Juventus: "E' davvero diversa dalle altre. C'è un'ossessione per la vittoria, sempre. L'ossessione di rimettersi sempre in gioco, non c'è mai tempo per essersi soddisfatti o per festeggiare perché davanti c'è sempre la prossima sfida da vincere. Al mio arrivo ho visto guerrieri ed ho capito perché questo è il club che vince".