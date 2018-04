Pjanic-Rafinha come Baselli-Pjanic, il web insorge contro Orsato

Orsato in Torino - Juve vs Orsato in Inter - Juve



Same foul on Pjanic, different outcome.. pic.twitter.com/5q3ZXlK2Nk — InterMemes (@Inter_Memes) 28 aprile 2018

Non si placano le polemiche scatenate dalle decisioni di Daniele Orsato durante Inter-Juventus, anzi, si moltiplicano e coinvolgono anche i tifosi del Torino. Il popolo nerazzurro non ha digerito la mancata espulsione di Pjanic e sul web la rabbia dei nerazzurri è esplosa dopo che è stato tirato fuori un episodio analogo a quello che ha visto coinvolto ieri sera il centrocampista bosniaco, incredibilmente non espulso dopo un fallo su Rafinha a centrocampo (era già ammonito). Un intervento del tutto identico a quello che portò alla seconda ammonizione di Baselli in Juventus-Torino, con i granata in dieci poi travolti per 4-0. Questa volta l’arbitro era Giacomelli e al Var c'era proprio Orsato.

