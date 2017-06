Pjanic posta una foto con Higuain, furia dei tifosi della Roma: "Mercenario"

Che tra Miralem Pjanic e la tifoseria romanista non corresse buon sangue, dopo il trasferimento alla Juventus di quest'estate, era cosa nota. A quanto pare, il tempo non è la migliore medicina, non in questo caso almeno. Passati quasi sei mesi da quel famoso 13 giugno in cui il bosniaco firmò il contratto con i bianconeri, molti tifosi non hanno ancora digerito quello che, a detta loro, è stato un tradimento alla fede giallorossa.



Ad alimentare nuovamente le polemiche un post sui social. Sul suo profilo Instagram Pjianic ha pubblicato una foto che ritrae lui e l'autore del gol decisivo, Gonzalo Higuain. Ad accompagnare l'immagine, una didascalia ("andiamoooo frateee") e un tag. Oltre a numerosi commenti positivi da parte del popolo di fede juventina, sono arrivati centinaia di messaggi anche da ex-tifosi, alcuni dei quali addirittura ingiuriosi. La polemica insomma, spenta dal risultato sul campo, è divampata nel calderone di Internet.

Andiamooo frateee @ghiguain20_9 Una foto pubblicata da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) in data: 18 Dic 2016 alle ore 13:44 PST