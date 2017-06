Pjaca, intervento perfettamente riuscito: stop di almeno 6 mesi

E' perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio destro, per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno, al quale è stato sottoposto Marko Pjaca. L'operazione è stata eseguita a Roma, a Villa Stuart, dal Professor Mariani assistito dal Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, come riferisce il sito ufficiale del club bianconero.



Il giocatore inizierà da subito le cure riabilitative: la prognosi per il recupero è di circa 6 mesi. Non prima di ottobre, nella migliore delle ipotesi, la Juventus avrà dunque di nuovo a disposizione l'attaccante. La tempistica è la stessa data dal medico della nazionale croata.