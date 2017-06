Pjaca, il medico della Croazia: "Il 45% non torna come prima"

Boris Nemec, medico della nazionale croata, spaventa la Juventus e soprattutto Marko Pjaca, infortunatosi ai legamenti del ginocchio durante l'amichevole in Estonia. "Dopo lesioni di questo tipo il 55% dei calciatori torna come prima, ma c'è un 45% di possibilità che questo non accada", ha dichiarato il dottore al quotidiano '24 sata' commentando il ko del giocatore bianconero.

Inoltre Nemec frena sulle possibilità di un recupero lampo: "Il metodo utilizzato dal professor Mariani (che opererà Pjaca a Villa Stuart, ndr) prevede un recupero di 4-5 mesi, ma la FIFA per infortuni del genere raccomanda recuperi di 7-8 mesi - ha spiegato - Io non permetterei mai al giocatore di tornare in campo prima di sei mesi perchè c'è il rischio che il legamento del ginocchio ceda di nuovo. Dopo tre mesi Pjaca sarà in grado di correre in avanti, ma non di cambiare direzione, se un giocatore mi chiedesse di tornare in campo prima di sei mesi gli consiglierei di cambiare medico".