Pirozzi: "Grazie a tutti meno che a Juventus e Inter"

Piccola polemica innescata da Sergio Pirozzi a margine della cerimonia di consegna dei premi "Manlio Scopigno". Il sindaco di Amatrice, paese colpito da una forte terremoto nell'agosto del 2016, ha ringraziato il mondo del calcio per la solidarietà ricevuta ma con dei distinguo: "Ringrazio tutte le squadre, che hanno fatto tantissimo per noi, tranne Juventus e Inter. Credo che chi ha la fortuna di avere tanto, dovrebbe anche dare" le parole riportate su Rietilife.it.



Pirozzi ha continuato: "Noi siamo stati aiutati dai livornesi quando c’è stato il terremoto e ora abbiamo fatto una sottoscrizione con i ristoratori della zona qui ad Amatrice per aiutare le vittime dell’alluvione in Toscana". Infine, ringraziamento particolare ai tifosi blucerchiati: "La curva della Samp ha raccolto più soldi per Amatrice che per l’alluvione di Genova".