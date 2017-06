Pirlo verso il ritorno alla Juve: sarà ambasciatore nel mondo

Nel futuro di Andrea Pirlo c'è la Juventus. No, non si tratta di un ritorno 'da giocatore': il centrocampista del New York City, quando avrà concluso la sua avventura americana, potrebbe diventare infatti ambasciatore nel mondo per il club bianconero secondo quanto riferisce Tuttosport. Il feeling con la società di corso Galileo Ferraris non si sarebbe infatti mai interrotto e il fuoriclasse bresciano sarebbe ben lieto di intraprendere questa nuova carriera.



Pirlo ha giocato a Torino quattro stagioni conquistando 4 scudetti, 2 supercoppe italiane e una coppa italia e vedendo sfumare nella finale di Belino contro il Barcellona la Champions League. L'ultima partita in bianconero è stata con i blaugrana: tutti ricordano le lacrime del fuoriclasse al termine della sfida, a testimonianza anche dell'attaccamento del fuoriclasse ai colori bianconeri. I tifosi della Vecchia Signora avevano 'apprezzato' e probabilmente apprezzerebbero un suo ritorno. Quelli del Milan come la prenderebbero? Non è difficile immaginarlo...