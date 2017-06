Pirlo sul rigore di Juventus-Milan: "Il tocco di mano c'è..."

Un'opinione che farà discutere. Al termine della gara vinta 4-0 contro i Dc United di Thohir Andrea Pirlo ha voluto dire la sua sul discusso rigore che ha deciso Juventus-Milan.



Il centrocampista del New York City, doppio ex, ha spiegato: "Rigori così si danno e non si danno, l’ha dato, ci stava. Nessun dubbio che l’ha presa con la mano. E comunque è a discrezione dell’arbitro. L’altro giorno con il Barcellona in una situazione simile non l’ha dato. Difficile arrivare in corsa e non essere in posizione un po’ scomposta. Da calciatore prendere un rigore al 95’, all’ultimo secondo dà sempre fastidio, però la mano c’era". Le dichiarazioni di Pirlo senza dubbio solleveranno ulteriori polemiche tra i tifosi di Juve e Milan...