Pirlo: "Interista da bambino, al Milan i 10 anni più belli"

La Gazzetta dello Sport ha assegnato ad Andrea Pirlo il premio "Il bello del calcio" dedicato a Giacinto Facchetti che ha ricordato così la bandiera dell'Inter: "Fa piacere ricevere questo riconoscimento importante per una persona speciale. Ho avuto la fortuna di conoscerla, è ancora più bello riceverlo".



Il Maestro, che il 21 maggio giocherà a San Siro la partita di addio, ha parlato della sua carriera partendo dai ricordi di bambino: "Provavo le punizioni in salotto con la palla di spugna, cercavo di mandarla sopra il divano - spiega Pirlo -. Ero tifoso interista, quando mi chiamarono ero al settimo cielo. Però, dopo il prestito alla Reggina, il preliminare di Champions sfortunato con l'Helsingborg compromise subito la mia esperienza nerazzurra".



L'ex regista passa quindi al Milan: "Mi cercarono quando ero in viaggio di nozze, sono stati i dieci anni più belli della mia vita, abbiamo vinto tutto. Vincevamo e giocavamo bene. Istanbul? Fu il miglior primo tempo del ciclo di Ancelotti, non me ne capacitai e pensai anche di smettere. Poi ci siamo presi delle belle rivincite". Pirlo parla anche di Gattuso: "Lo trovo bene da allenatore, magari un po' invecchiato... non credevo potesse fare questo gran lavoro al Milan in così poco tempo. Con Rino, da giocatori, facevamo cose incredibili: una volta mangiò una lumaca viva per scommessa: e alla fine non gli demmo neanche i soldi!".



Dopo la Juventus ("Allegri un grande, a volte le sue squadre giocano bene altre volte no, ma alla fine vince e ha ragione lui"), esperienza all'estero: "Ho avuto la fortuna di giocare nelle tre squadre più importanti d'Italia nel momento più bello del calcio italiano. Se avessi avuto voglia di andare altrove, lo avrei potuto fare, ma sono contento così". Su un futuro da allenatore: "Può darsi, farò il patentino perché può sempre fare comodo. Tanti miei ex compagni ora allenano e ai tempi non l'avrei detto, mi è venuta voglia di provare per merito di Conte che mi ha insegnato tanto. Collaboratore di Ancelotti? Siamo sempre in contatto, abbiamo parlato della possibilità di lavorare insieme".



Infine, sul mancato Pallone d'Oro del 2006: "Non mi ha pesato non averlo vinto, ciò che contava era la vittoria di squadra e Cannavaro, da capitano e difensore, la rappresentava al meglio".