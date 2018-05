Pirlo: "Conte il migliore allenatore che ho mai avuto"

Andrea Pirlo ha giocato in squadre come Inter, Milan e Juventus con grandi allenatori e grandi compagni di squadra, difficile stilare classifiche ma l'ex centrocampista ci prova. E parte dai mister: "Ho avuto straordinari tecnici, da Mazzone che mi inventò playmaker spostandomi dalla trequarti ad Ancelotti che è come un fratello. Tutti mi hanno lasciato qualcosa ma Conte li supera tutti, l'ho incontrato al momento giusto e mi ha insegnato molto" le parole a Vanity Fair.



Per quanto riguarda i suoi compagni più forti, Pirlo si limita a un nome per ruolo: "Buffon in porta, Nesta in difesa, Gattuso a centrocampo e il Fenomeno Ronaldo in attacco".



Poi, tra passato e futuro, a pochi giorni dalla sua partita di addio: "Ho scelto di dire basta perché non volevo arrivasse il momento in cui la gente si guarda in tribuna dopo un lancio fuori misura o un tiro sbagliato e pensa: è finito, è vecchio, non ce la fa più. Non l'avrei sopportato. Per ora mi godo i miei figli ma allenare potrebbe essere un'idea anche se prima devo prendere il patentino".