Pirlo avverte Bonucci: "Al Milan non lotterai per lo scudetto"

I tifosi del Milan sono entusiasti per il mercato faraonico condotto dalla coppia Fassone-Mirabelli, qualcuno comincia anche a sussurrare la parola scudetto, ma a gettare acqua sul fuoco ci pensa qualcuno che i tifosi rossoneri conoscono molto, molto bene.

Intervistato da La Repubblica, Andrea Pirlo infatti non ha dubbi: "Bonucci al Milan darà grande carisma, personalità ed esperienza internazionale, ma non credo che i rossoneri possano lottare per lo scudetto. Quando parti da zero e prendi dieci giocatori nuovi, bravi quanto vuoi, è dura vincere subito. Devi farli giocare insieme, metterli bene in campo. Montella avrà un lavoro stimolante, ma difficile. L’obiettivo sarà arrivare in Champions".

A proposito di Milan, di Bonucci e della presunta lite con Allegri, l'attuale centrocampista di New York è tornato sul suo addio ai rossoneri. "Colpa di Allegri? No. Non so cosa sia successo tra loro, io me ne sono andato dal Milan perché ero a fine contratto e volevo un’avventura nuova. Non c’entrava niente il mister, non ho cambiato per colpa sua. Sarei potuto rimanere anche al Milan. Ma sentivo di aver finito un ciclo".

Pirlo è felice di giocare negli USA ("La Serie A non mi manca. Avevo bisogno di un’altra esperienza"), ma continua a seguire il nostro calcio e si sbilancia sulla corsa scudetto, indicando ancora la sua Juventus come la favorita: "Tutti gli anni si dice che sarà la volta buona di Roma, Napoli e altre. Poi sappiamo come va a finire..."