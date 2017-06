Pioli: "Voglio riportare l'Inter dove merita. Io nerazzurro cresciuto col coro dedicato a Beccalossi e Pasinato"

Stefano Pioli ha iniziato la sua avventura alla guida dell'Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro, che ha firmato fino al 2018, ha diretto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile dove mancano molti giocatori per via degli impegni con le Nazionali. Pioli deve comunque mettersi subito a lavorare duramente per cercare di invertire la rotta in vista del derby con il Milan in programma il 20 novembre. Secondo quanto riferito dal nostro inviato Marzo Barzaghi, Pioli si è presentato con il suo staff alla Pinetina molto presto, intorno alle 7.40.



19:45 PIOLI: "VOGLIO RIPORTARE L'INTER IN ALTO"

Stefano Pioli ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo allenatore dell'Inter: "Possiamo dire che è la mia Inter, sono veramente contento, orgoglioso e carico per iniziare nel modo migliore questa nuova avventura. Adesso conta prendere confidenza con l'ambiente e le persone che ci lavorano. I giocatori si sono messi subito a disposizione, domani ci aspetta un lavoro di qualità. Siamo l'Inter e abbiamo le qualità per fare bene. Bologna-Inter è stata la mia prima partita da ragazzino - continua nella sua intervista a Inter Channel - in famiglia eravamo tutti interisti e sono cresciuto col coro dedicato a Beccalossi e Pasinato. La mia professione mi ha portato altrove ma la fede è quella. Un saluto? Posso solo dire che dei tifosi dell'Inter conosco la passione e la società è gloriosa. Faremo di tutto per giocare un calcio piacevole e soprattutto vincente, la situazione non vede l'Inter in una posizione che le compete e la nostra concentrazione e il nostro impegno saranno finalizzati a riportarla dove merita".

18:30 IL BENVENUTO DI ZHANG JR E JUN LIU

17:30 SAMUEL ARRIVA SETTIMANA PROSSIMA

Walter Samuel inizierà a lavorare con l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli dalla prossima settimana, quando rientrerà dall'Argentina dove ora si trova per la partita di addio di Diego Milito al calcio. Una notizia che viene confermata oggi da fonti vicine all'Inter. E' stato lo stesso Pioli a chiedere alla società di poter lavorare con Walter Samuel. L'ex giocatore di Roma e Inter dovrà gestire soprattutto lo spogliatoio, una missione non semplicissima visto i problemi che sono sorti finora, dal caso Brozovic, a quello Kondogbia, fino alla gestione complessa di Gabigol. Samuel ritroverà l'ex compagno di nazionale Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, andando a ricostruire una coppia storica per il club capace nel 2010 di vincere il Triplete.

13:45 LA DIRIGENZA HA PRANZATO CON LA SQUADRA

Dopo l'allenamento mattutino l'Inter e il nuovo tecnico Stefano Pioli hanno pranzato con la dirigenza: il direttore sportivo Ausilio, il vicepresidente Zanetti, il direttore generale Gardini, Steven Zhang e il nuovo ad nerazzurro Liu Jun.

13:30 GIOVEDI' ALLE 14 SU PREMIUM LA PRESENTAZIONE DI PIOLI

La presentazione di Stefano Pioli è prevista per giovedì alle 14 ad Appiano Gentile. La conferenza sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport HD.

11:50 TERMINATA LA PRIMA SEDUTA

Si è conclusa la prima seduta di Stefano Pioli. Il nuovo tecnico nerazzurro ha lavorato a ranghi ridotti avendo a disposizione solo dieci giocatori. L'allenamento si è aperto con una fase in palestra, seguita da riscaldamento sul campo, esercizi tecnico-tattici e una serie di partitelle a tema. La sessione mattutina è terminata con una parte atletica. L'ex Lazio ha tenuto dei colloqui individuali per conoscere meglio e motivare i giocatori presenti, in attesa dei 13 nazionali impegnati nelle sfide di qualificazione al Mondiale 2018.

10:30 PIOLI DIRIGE L'ALLENAMENTO

10:25 STEVEN ZHANG E LIU JUN ALLA PINETINA

La dirigenza cinese è presente alla Pinetina. Steven Zhang e il nuovo ad Liu Jun hanno deciso di stare vicino al nuovo tecnico Stefano Pioli. Con loro anche Ausilio, Gardini e Zanetti.

09:00 ICARDI ALLA PINETINA

08:30 ZANETTI ARRIVA AD APPIANO GENTILE

08:00 PIOLI DA SEMPRE TIFOSO INTERISTA

La Gazzetta dello Sport ha svelato la passione della famiglia Pioli per i colori nerazzurri. Il 1° ottobre 1978 Stefano, allora dodicenne, viene portato dai genitori a vedere Bologna-Inter insieme ai fratelli: è la prima partita allo stadio da tifoso. Alla fine l'Inter vince 1-0 grazie al gol di Muraro e i Pioli possono esultare. L'ex allenatore della Lazio è stato dunque sempre interista: nel 1984 la Juventus vince il duello di mercato e soffia Pioli ai rivali. L'incrocio con gli amati colori poteva dunque avvenire molto prima. E' stato 'soltanto' rinviato.