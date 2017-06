Pioli: "Sono rimasto in Italia soltanto per la Fiorentina"

Dopo la breve e sfortunata parentesi all'Inter, per Pioli è tempo di cominciare una nuova avventura, alla Fiorentina. "Sono davvero felice, per me tornare a Firenze è la chiusura di un cerchio. Voglio riprovare gli stessi sentimenti che avevo da calciatore. Voglio stare qui a lungo e vincere un trofeo. È sempre stato il mio desiderio allenare la Fiorentina. È l'unico club per cui ho deciso di restare in Italia, altrimenti sarei andato all'estero. Voglio far capire ai miei giocatori quanto è importante indossare questa maglia" spiega il tecnico nel giorno della presentazione.



Pioli ha già le idee molto chiare: "Il club ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni, adesso bisogna iniziare un nuovo ciclo. Prenderemo giocatori giovani, se possibile italiani. Questo è uno dei nostri obiettivi, formare una squadra con la mentalità vincente. I miei predecessori hanno lavorato bene. La Fiorentina nelle passate stagioni ha espresso un buon gioco. Io cercherò di esprimere i miei concetti, ma cercherò di mettere in campo una squadra propositiva".



Tra le prime questioni da risolvere quella relativa a Bernardeschi: "Da oggi chiamerò tutti i giocatori della Fiorentina, ma io non devo convincere nessuno: chi vuole restare deve essere felice di farlo, deve dare tutto per questa maglia. Chi accetta questo sarà il benvenuto. Chi ha dei dubbi dovrà chiarirli: in questa rosa ci sono tanti ottimi giocatori e Bernardeschi è sicuramente uno di questi".



Il tecnico dedica infine poche parole all'Inter: "Non ho nessun rimpianto, è stata una bella esperienza e ho dato il massimo ma rappresenta il passato. Adesso per me conta solo la Fiorentina. Mi hanno definito un allenatore girovago e ancora senza trofei, io mi auguro di smentirlo e di riuscirci a Firenze. Voglio dimostrare di essere l'allenatore giusto per questa squadra, per questa città, per i Della Valle che mi hanno chiesto prima di tutto di ricominciare a farli divertire".

CORVINO: "STIAMO ASPETTANDO LA RISPOSTA DI BERNARDESCHI"

Nel corso della conferenza stampa il dg Corvino è intervenuto sulla vicenda Bernardeschi: "Stiamo aspettando una risposta alla nostra proposta di rinnovo, una proposta che è andata oltre le nostre possibilità. Ma è giusto così perché il ragazzo è cresciuto qui e vorremmo che continuasse qui il suo percorso. Ci aspettiamo una risposta in tempi non troppo lunghi, il suo agente lo sa, ma siamo fiduciosi perché Bernardeschi ci ha dimostrato sempre grande disponibilità".