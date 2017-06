Pioli, per l'Inter un normalizzatore con la cultura del lavoro e del gruppo

La quiete dopo la tempesta. Si potrebbe riassumere così l'input che la società nerazzurra vuole dare alla squadra scegliendo Stefano Pioli per il post-de Boer. Finito il tempo degli esperimenti, delle difficili rivoluzioni all'olandese, l'ex tecnico della Lazio dovrà fare il 'normalizzatore', badare alla sostanza. La classifica infatti impone di ottenere subito risultati per risalire la china. Quelli che Pioli ha ottenuto in diverse società nel corso della sua carriera. A partire dal Chievo, condotto alla salvezza nella stagione 2010/11. Un dato è beneagurante per i tifosi interisti: in quell'annata infatti i veneti conclusero il campionato con la quarta migliore difesa.



Dopo un passaggio a vuoto al Palermo (ma con Zamparini è una missione impossibile non essere esonerati), il passaggio al Bologna. In Emila Pioli ottiene un nono e un tredicesimo posto prima di essere allontanato a inizio 2014. Nel giugno dello stesso anno diventa il tecnico della Lazio portando i biancocelesti al terzo posto in classifica e conquistando così un'insperata e quasi clamorosa qualificazione alla Champions League. Il rapporto con Lotito si chiude in maniera burrascosa nell'aprile del 2015 in seguito a un pesante ko nel derby.



Tante esperienze ma pochi comuni denominatori: Pioli ha sempre mostrato di essere un uomo pacato, un grande cultore del lavoro e soprattuto un tecnico attento a non trascurare o far sentire fuori dal progetto tutti gli elementi della rosa. L'ideale per una 'multinazionale' come l'Inter e per quei giocatori rimasti finora ai margini, come Kondogbia e Gabigol. Prima ancora di inziare però l'ex l'allenatore della Lazio dovrà risolvere la questione Candreva: l'esterno qualche settimana fa ha ricordato di essere rimasto deluso da Pioli che a Roma diede la fascia di capitano a Biglia togliendola all'ala della nazionale italiana.



Un'altra questione da affrontare è quella del modulo anche se il tecnico emiliano ha sempre fatto di necessità virtù scegliendo in base agli uomini a disposzione. Il suo sistema di riferimento rimane tuttavia il 4-3-3, usato nella splendida annata alla Lazio, nella quale però non mancarono prove di difesa a tre o di 4-3-1-2. Ad Appiano Gentile non è da escludere il ricorso al 4-3-2-1 che esalterebbe Banega. Ipotesi per ora, in attesa delle decisioni di Suning.