Pioli: "Lazio? Conta il risultato, non il gioco. Mercato? Idee chiare"

Stefano Pioli incontra il suo passato: il tecnico guiderà l'Inter contro la Lazio, nell'ultima gara casalinga del 2016. L'Inter viene dalle vittorie contro Genoa e Sassuolo. Parola al mister: "Io scelgo i giocatori più affidabili dal punto di vista fisico e mentale - ha esordito -. Credo che abbiamo degli equilibri da rispettare. Mancano giocatori importanti, ma la rosa è competitiva: abbiamo un impegno importante e siamo preparati al meglio.



Il terzo posto? E' una importante perché affrontiamo un avversario forte e perché sta davanti a noi. Ci credo perché credo l'Inter possa migliorare, ma adesso conta solo far bene domani".



"Lazio in alto fino alla fine? Credo di sì, non hanno le coppe, faranno bene - ha aggiunto il tecnico dell'Inter -. Ricordi alla Lazio? Sono stati due anni intensi, ma in questo momento sono concentrato per preparare al meglio questa partita. Il passato è passato: conta il presente, ed è un grande presente".



"Il mercato? Conta la partita di domani, ripeto. Abbiamo le idee chiare su ciò che vogliamo fare. C'è il fair play finanziario, ma vogliamo migliorare".



"Domani conta il risultato, non come giocheremo - ha aggiunto l'allenatore -. Kondogbia non è tranquillo? Io lo vedo bene. Jovetic? Se n'è parlato abbastanza, non voglio tornarci", ha glissato.



"Medel? Giocatore importante, spero di riaverlo presto: ma abbiamo una rosa attrezzata. Se non prendiamo gol è facile vincere: perché abbiamo le qualità per segnare", ha concluso il tecnico.