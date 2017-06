Pioli: "Inter, sei forte: ma se perdi sempre con le big... "

Stefano Pioli non sa ancora nulla del destino di Icardi e Perisic quando prende la parola in conferenza stampa. Alle 14, come di consueto due giorni prima del match, il tecnico nerazzurro parla di Inter-Empoli, ma anche di quello che ha imparato da Juve-Inter.



"Come si riparte dopo le polemiche? Abbiamo pensato solo al campo, al lavoro, chiudendo gli episodi di domenica scorsa e dimenticando il risultato. Io non ho riguardato i filmati, quello che dovevo dire l'ho detto ai diretti interessati. Di Torino ci teniamo la prestazione ma sappiamo che dobbiamo ripartire velocemente. L'Inter tornerà a vincere, è inevitabile. Abbiamo la certezza che siamo una squadra molto forte e che il lavoro sta producendo buoni risultati. E che le piccole cose nelle partite possono determinare risultato e dobbiamo stare attenti anche a queste cose. Ovvero ogni situazione di gioco, ogni pallone può essere decisivo, non possiamo permetterci di essere disattenti. Dobbiamo correre velocemente, se abbiamo fatto 33 punti all'andata e vogliamo arrivare terzi dobbiamo fare tantissimi punti e quindi girare sempre al massimo"



Pioli non teme ripercussioni, anzi: "Ho visto una squadra motivata e decisa a ripartire, la tenuta mentale c'è. Sappiamo di aver subito due sconfitte ma abbiamo le qualità per tornare a vincere. Con tutto il rispetto per l'Empoli che gioca bene, possiamo vincere e abbiamo voglia di farlo. A Torino abbiamo visto una voglia di portare a casa il risultato contro una squadra importante, provarci con tutte le nostre forze. Dobbiamo essere lucidi ma sapere che a volte dobbiamo accettare decisioni altrui. Ma crediamo in quello che facciamo, lottiamo fino alla fine e questo è molto positivo"



"Quota Champions a 80 punti? Davanti corrono tanto, dobbiamo pensare una partita alla volta, stiamo bene ora dobbiamo rimettere sul campo una prestazione all'altezza, concentrata, rabbiosa. Le sconfitte fanno male ma qui si vede la squadra. I k.o. negli scontri diretti? Può non essere una coincidenza: a Napoli non eravamo ancora la squadra di adesso. Domenica abbiamo dimostrato che il nostro livello si è alzato, ci stiamo avvicinando ma dobbiamo ancora colmare quella piccola differenza che ancora esiste con quelle davanti".