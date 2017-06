Pioli: "Inter, non porti limiti: prova a vincerle tutte"

Lunedì, ore 20.45: Inter-Sampdoria. Passano da San Siro parte delle residue speranze di rimonta nerazzurra verso un posto in Champions League. Ecco le principali dichiarazioni di Stefano Pioli.



"L'obiettivo è semplice: dare il massimo e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine, pensando a una alla volta e a migliorare alcune situazioni di gioco. C'è una bella base di comportamenti, atteggiamenti e identità, ma adesso dobbiamo perfezionarci"



"La Sampdoria è una squadra che gioca bene, Giampaolo è un allenatore preparato. Ci dobbiamo preparare bene per questa partita in questi due giorni. Vogliamo tornare a giocare bene e a vincere. Schick? Mi piacciono molto i miei giocatori"



"L'Europa League che risultato sarebbe? Non è ancora il momento per i bilanci, ma bisogna rimanere concentrati. Mancano solo 9 gare e nei primi 5 mesi di lavoro abbiamo costruito una bella base. Possiamo costruire qualcosa di buono per questa e per la prossima stagione. Terzo posto? Non dobbiamo porci limiti, abbiamo i valori per vincere ogni singola partita. Una alla volta, nove partite, se le vinceremo tutte potremo sperare. Sarà difficile, ma non lo è affrontare ogni partita con questa mentalità. Dare sempre il massimo per ottenere il massimo"



"Mercato? Se ho parlato con la società non lo vengo a dire a voi. Poi mi rendo conto che io e voi abbiamo ruoli diversi. Voi siete orientati sul futuro, per noi è troppo importante il presente. Ci sono giovani italiani forti, li conosco e saprò informare bene la società. Gabigol? L'ho paragonato a Felipe Anderson per situazioni ambientali, entrambi sono arivati da un paese lontano con una cultura diversa. Gabigol sta lavorando bene ed è in forte crescita, come tutti i suoi compagni".