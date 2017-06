Pioli: "Inter-Atalanta vale tanto, noi siamo vicini alle big"

Domenica si gioca Inter-Atalanta, scontro diretto in chiave Europa: Pioli cerca il sorpasso sui bergamaschi. Ecco le sue parole alla vigilia.



"E' uno scontro importante, vale tre punti ma il valore specifico è maggiore contro una squadra che sta sopra di noi. Domani affrontiamo un avversario in grande condizione fisica e mentale, che nell'ultima trasferta ha vinto meritatamente a Napoli. Ma ci siamo preparati molto bene anche noi. Il 4-2-3-1? Credo contri di più l'approccio e la volontà. La mentalità e le idee, più del modulo. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, vogliamo dare il massimo e superare l'Atalanta"



"Kondogbia sta cominciando a giocare più in verticale, credo possa essere più continuo durante le partite e può arrivare a un livello superiore rispetto a quanto sta facendo adesso. Brozovic? Abbiamo ancora due allenamenti, vediamo. Il rientro di Murillo è importante. Ho parlato con Gagliardini e anche con Palacio che ha giocato con Gasperini: quando affrontiamo degli avversari e abbiamo qualcuno che li conosce chiediamo ai nostri giocatori".



"Credo che l'Atalanta sia assolutamente la sorpresa del campionato. Gasperini ha fatto un ottimo lavoro e adesso loro hanno la spensieratezza mentale necessaria a giocare bene. Noi non possiamo essere così liberi di testa, ma dobbiamo crederci. Anche negli scontri diretti abbiamo dimostrato di essere vicini alle grandi del campionato. Moratti dice che non bisogna rovinare la festa coi nomi dei miei successori? Abbiamo ogni giorno il sostegno di Suning, la cosa importante è lavorare per ottenere il massimo"