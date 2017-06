Pioli: "Dobbiamo reagire. Rimonta? Non faccio tabelle"

Dopo l'eliminazione in Europa League, l'Inter prova a rialzarsi in campionato a San Siro contro la Fiorentina. Ai nerazzurri servono tre punti per provare a svoltare, Stefano Pioli ne è consapevole: "Dobbiamo reagire. Ci aspettiamo una reazione e miglioramenti già nella partita di lunedì sera. A Tel Aviv abbiamo giocato molto bene nei primi 45' ma fatto senz'altro molto male nei restanti".



La sfida con la Fiorentina è la prima di una serie da qui a Natale: "Dobbiamo correre forte, abbiamo tante squadre davanti e qualche punto da recuperare. Ma bisogna pensare partita dopo partita inziando da quella con i viola: affrontiamo un avversario davanti a noi in classifica e bisogna sfruttare l'occasione per sorpassarlo".



Le basi su cui lavorare comunque per Pioli non mancano: "Ho a disposizione un gruppo intelligente che può imparare dai propri errori e mettere in campo una prestazione più continua, determinante e attenta per tutto l'arco della partita". Un gruppo con problemi non prettamente di tenuta atletica: "Possiamo migliorare anche sul piano fisico, ma parte tutto dalla testa. Partendo da qui possiamo migliorare in tante situazioni".