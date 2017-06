Pioli approda all'Inter con 32 anni di ritardo

Stefano Pioli e l'Inter, una storia lunga... 32 anni. Il designato allenatore nerazzurro, infatti, poteva approdare in nerazzurro già nel 1984, quando giocava nel Parma in serie C, ruolo difensore. Pioli aveva 19 anni, era in automobile sull'autostrada A1 assieme al padre Pasquino e all'allora ds ducale Riccardo Sogliano: Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter, aveva appena dato via libera all'acquisto.



Tutto fatto? No perché, come racconta il Corriere dello Sport, durante una sosta in autogrill arrivò il rilancio della Juventus che, dietro suggerimento di Trapattoni, offrì un miliardo al Parma, cifra che convinse Sogliano. Pioli rimase tre stagioni in bianconero vincendo scudetto, Supercoppa, Coppa dei Campioni ed Intercontinentale. Ora l'Inter, anche se con qualche anno di ritardo.