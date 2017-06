Pioli a Premium: "Dovremo giocare il derby con passione"

Il primo derby sulla panchina dell'Inter si avvicina ma Stefano Pioli si dice tranquillo: "L'emozione chiaramente sale ma anche la concentrazione e la consapevolezza di esserci preparati bene. Abbiamo la voglia di mettere sul campo le nostre qualità" le parole del tecnico nerazzurro in esclusiva a Premium Sport. Questa la ricetta per battere il Milan secondo Pioli: "Dobbiamo giocare con passione, mettere in campo tutte le energie che abbiamo. Affronteremo la partita con slancio ed entusiasmo per dimostrare che siamo l'Inter".



Così l'allenatore interista sulle prime settimane ad Appiano: "Confermo di essere arrivato qui al momento giusto, con la maturità giusta. Sento grande supporto della società, siamo tutti uniti per dare a questa passionale tifoseria tante soddisfazioni". Pioli vede così i cugini rossoneri: "Stanno facendo un ottimo campionato, non avere le coppe li ha aiutati. Hanno trovato solidità e compattezza". Infine, sulla formazione: "Ce l'ho in testa ma ci sono ancora due allenamenti anche se sarà facile scegliere vista la disponibilità che tutti mi hanno mostrato. Candreva? Gli ho parlato, l'ho trovato motivato".