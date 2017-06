Pier Silvio Berlusconi: "Presidente onorario? Io non lo farei"

"Non lo so se lo farà. Io non lo farei, ma perchè, probabilmente glielo chiederanno?". Pier Silvio Berlusconi risponde così a chi gli domanda se suo padre Silvio possa restare presidente onorario del Milan una volta completata la cessione del club alla nuova proprietà cinese.

"Se immagino mio padre fra due mesi al comando del Milan o fuori? Fuori è una parola che non mi piace, mio padre ha giustamente deciso che il suo legame con il Milan rimarrà sempre di cuore ma sarà diverso", ha risposto l'ad di Mediaset a margine della presentazione della fiction sulla vita di Papa Francesco.

"Se tutto va come deve andare - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi - e non vedo perchè non dovrebbe, mi sembra che ci siano delle certezze" ha detto a proposito del futuro del Milan, al centro di una trattativa per la cessione che, a meno di rinvii, dovrebbe concludersi il prossimo 13 dicembre. "Penso proprio che sarà un giorno cruciale - ha aggiunto Berlusconi - Detto questo, da tifoso ringrazio mio padre perchè ci ha fatto passare degli anni bellissimi".

Eppure, gli viene fatto notare, suo padre sembra augurarsi di tenere il Milan: "Beh - ha risposto Pier Silvio Berlusconi - perchè è una vicenda di cuore come ha detto lui stesso più volte. Ma oggi ha deciso così ed è giusto così. Anzi, io lo vivo come un atto di coraggio e di amore nei confronti del Milan".

"Spero e penso che il Milan avrà la possibilità di competere con importanti investimenti. Il mondo del calcio è cambiato, purtroppo il calcio italiano non è in una situazione facile", ha concluso il figlio del presidente rossonero, che si è anche detto "stupito" dal rendimento della squadra: "Sta facendo un buon campionato".