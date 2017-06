Pescara, Zeman: "Totti unico, Shevchenko un rimpianto"

Mille panchine da professionista per 70 anni (ancora da compiere). Contro la Sampdoria, Zdenek Zeman festeggerà la millesima presenza da allenatore ma assicura di non sentirne il peso: "Mi sembra di avere incominciato ieri, in tanti mi hanno scartato pensando fossi vecchio - così il boemo in esclusiva a Premium Sport -. E ricordo ancora la prima volta, a Licata c'era un bel gruppo di ragazzi e conquistammo subito la promozione in C1".



Ripercorrendo questi anni, Zeman sceglie il miglior giocatore mai allenato: "Anche se ho avuto campioni come Cafu e Aldair, Totti è unico. Un rimpianto? Alla Roma potevamo prendere Shevchenko, poteva fare la differenza". Domanda secca: meglio il Foggia dei miracoli o il Pescara 2012? "Tutte e due fecero bene, col Foggia arrivammo al successo al secondo anno ma quel Pescara fu promosso al primo tentativo facendo 90 gol..."



"Il calcio di oggi - prosegue l'allenatore del Pescara - è sempre meno calcio, si pensa agli affari. Tutti prendono decisioni per fare più soldi, non per fare più risultati. Un mio erede? Tanti cercano di seguirmi ma senza capire davvero. Ogni allenatore deve avere la sua idea e proporla". Qual è il calcio che piace più a Zeman oggi? "Forse quello degli spagnoli, che hanno anche più tecnica degli inglesi".



Infine, divagazione sulle sempreverdi polemiche arbitrali con una risposta quasi a sorpresa: "Un aiutino c'è sempre per tutte le squadre ma, come sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri. Non credo che la Juventus quest'anno abbia più favori delle altre. Certo che in una partita importante come la semifinale di Coppa Italia giudicare il fallo su Cuadrado come rigore è sbagliato...". Senza una puntura di spillo, non sarebbe Zeman.