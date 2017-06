Pescara, Zeman torna con una vittoria storica: "E ora i gradoni"

Troppa grazia, verrebbe da dire. E invece Pescara aveva bisogno di un pomeriggio così, il 5-0 contro il Genoa magari non sarà il primo passo verso la salvezza ma ridà ossigeno a una piazza sfiduciata e con i nervi tesi. Non è solo il primo successo del campo degli abruzzesi in questa stagione (prima gli uniti tre punti erano arrivati a tavolino contro il Sassuolo) ma anche la vittoria con il più largo scarto in serie A: il record precedente risaliva al 5-1 contro la Juventus del 1992/93 dove segnò anche l'attuale tecnico bianconero Allegri.



L’ultimo successo interno del Pescara in Serie A era datato dicembre 2012 col Catania: da allora c’erano state 21 gare senza vittorie in casa. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Pescara ha chiuso un primo tempo con almeno 3 gol di vantaggio.



Nel 2011/12, in serie B, Zeman esordì battendo 2-1 in trasferta il Verona: cinque anni e mezzo dopo, un netto miglioramento in chiave-gol ma anche un'impresa più difficile. Il boemo, durante la presentazione, aveva detto: "Salvarsi è difficile, possiamo provarci. Iniziamo a salvare la faccia". La zona salvezza è ancora distante dieci punti, il Pescara è sempre ultimo ma qualcuno, Sebastiani in testa, si starà chiedendo se forse non era il caso di cambiare prima Oddo...



"Dopo una partita non credo possiamo parlare di salvezza - ha detto Zeman a Premium Sport - Posso solo ringraziare i ragazzi perché in due giorni non abbiamo fatto molto ma hanno fatto vedere che se si impegnano e se rimangono concentrati possiamo fare bene: abbiamo rotto l’incantesimo, sono contento per i ragazzi, basta che non pensano non sia finita. Spero che ora i tifosi si convincano a venire allo stadio. Come ho trovato la squadra fisicamente? Non bene, a dire il vero: dalla prossima settimana si comincia a lavorare sul serio. Farò fare mille metri e gradoni? Anche, sì".