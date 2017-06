Pescara, Zeman: "Tifo Juve in Champions e andrei anche ad allenarla"

Zdenek Zeman e la Juventus, un rapporto al limite sin dai tempi degli attacchi ai bianconeri per abuso di farmaci e contro Luciano Moggi poi. Ma oggi il boemo sotterra l'ascia di guerra: "Spero che a Cardiff vinca la Juventus - le parole a Le Iene nell'intervista in onda il 14 maggio -, sarebbe bello vederla alzare la Champions League contro il Real Madrid". Anzi, Zeman si spinge un po' più in là: "Certo che andrei ad allenarla. Ma loro non mi chiameranno mai... Fossi in loro comunque terrei Allegri".



Il tecnico del Pescara poi torna alle vicende di fine anni '90: "Non so se oggi c'è ancora un abuso di farmaci, allora avevo le carte e potevo dirlo. Oggi e no e quindi non posso dire niente. La mia carriera è cambiata per quelle denunce ma non per il volere di Moggi. Fu colpa del sistema".



Zeman ha anche tempo di parlare di Totti e Spalletti: "Francesco non ha colpe in questa storia (sul ritiro, ndr) e neppure il tecnico. In cosa ha sbagliato Spalletti? Gestire un giocatore così, che la prima volta praticamente ti ha fatto diventare allenatore, gli si deve qualcosa più degli altri. Francesco può giocare un altro anno ma non lo chiamerei a Pescara, lui appartiene alla Roma". Poi, sulla carriera: "Lazio squadra più forte mai allenata, Totti il giocatore. Romario il più forte che abbia visto. Di Francesco il tecnico che mi assomiglia di più".