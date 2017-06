Pescara, Zeman: "Nonostante le sentenze Moggi è sempre nel calcio"

Luciano Moggi da qualche giorno nuovo consulente tecnico della formazione albanese di serie A del Partizani Tirana non sorprende Zdenek Zeman, che sabato mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Pescara, in programma domani alle 15 al Sant'Elia, non manca di esprimere la propria opinione sul 'nemico' calcistico.



"Lui ha detto che usciva dal calcio dieci, quindici anni fa. Nonostante le sentenze lui nel calcio invece c'è sempre. Non sono per niente sorpreso che sia rientrato nel calcio, e in Albania" sottolinea il tecnico boemo.



Sulla trasferta di Cagliari Zeman garantisce il massimo impegno: "Io ho le motivazioni giuste anche oggi e voglio fare bene, ma soprattutto non voglio fare brutte figure. Credo che anche la squadra voglia far bene da qui fino alla fine come me. Il Pescara ha buoni giocatori in rosa, ma non è riuscito a giocare da squadra. Però credo che, se ci sono diversi ragazzi che vogliono rimanere, me lo devono dimostrare sul campo. In queste ultime partite voglio proprio vedere chi può essere utile e può darci una mano nella prossima stagione".