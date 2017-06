Pescara, Zeman: "Muntari non era allenato, non devo giocare con i simboli"

Nella sfida dell'Adriatico con il Crotone Sulley Muntari è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Al termine della gara Zdenek Zeman ha chiarito i motivi dell'esclusione del centrocampista: "Non l'ho mandato in campo perché non si è allenato, non per ragioni ambientali. Io non devo giocare con i simboli. Muntari ha tutta la mia solidarietà. Prima è stata presa una decisione sbagliata e poi si è cercato di recuperare".



Il tecnico del Pescara in merito all'andamento della partita odierna e più in generale della stagione ha sottolineato: "Abbiamo giocato meglio del Crotone ma non riusciamo a segnare. Il problema è il gol. Questa squadra non l'ho costruita io. A gennaio non c'erano punte all'altezza tra gli svincolati e ora ci troviamo in questa situazione. Gilardino? Avrebbe potuto fare la differenza ma ancora non è pronto ma si sta impegnando per tornare in condizione".