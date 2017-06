Pescara, Zeman: "Contro la Juve abbiamo fatto meglio del Barcellona..."

Il suo Pescara non è riuscito a fare uno scherzetto alla Juventus ma Zeman è comunque soddisfatto per la prestazione della squadra. "All'inizio ci muovevamo anche bene, poi dopo il secondo goal c'era più confusione. Abbiamo giocato con una squadra che ha vinto tanto, non solo in Italia, anche fuori. Sono contento che abbiamo fatto meglio del Barcellona come risultato.." sottolinea il tecnico boemo sorridendo in conferenza stampa.



Quanto alle 'accuse' rivolte a Muntari per il fallo su Dybala l'allenatore degli abruzzesi sottolinea: "E' il suo modo di giocare, lui gioca così, da tanti anni, magari se giocava nel Milan e nell'Inter questi falli non venivano puniti con il cartellino giallo".



Infine una valutazione sulla possibilità che il Barcellona ribalti il 3-0 subito allo Stadium segnando 4 reti: "Il Psg li poteva prendere, anche se ne ha presi tre a tempo scaduto, però la Juventus specialmente in fase difensiva, con i giocatori che non c'erano oggi, penso che non lo permetta. E' normale che soffrirà".