Pescara, torna Zeman: "Speriamo vada bene"

Le strade di Zdenek Zeman e del Pescara si incrociano nuovamente. Il tecnico boemo si è convinto e ha accettato la proposta del presidente Sebastiani, che lo rivoleva in panchina per il dopo-Oddo.

Il presidente degli abruzzesi aveva incontrato mercoledì a Roma l'ex allenatore del Lugano, protagonista di un'esaltante promozione dalla B alla A nel 2011/12 con i biancoazzurri, e il boemo si era dimostrato possibilista: "Se c'è la possibilità di tornare ad allenare il Pescara? Tutto può succedere..." aveva detto. Ma al ritorno dalla Capitale il numero 1 dei biancazzurri aveva depistato tutti dichiarando che "l'incontro con Zeman è in ottica futura, escluderei l'ipotesi che arrivi ora".

Poi l'ennesimo colpo di scena, Zeman ha accettato l'incarico per tentare salvare una squadra che non ha ancora vinto una partita sul campo. Arrivando in città, il boemo ha pronunciato solo poche parole: "Speriamo vada bene". L'ufficialità è arrivata in serata, la presentazione è prevista venerdì per le 12. Il tecnico ha firmato un contratto di un anno e mezzo, con scadenza al 30 giugno 2018. Le cifre: 100mila euro da qui al termine della stagione, e 400mila (bonus compresi) per la prossima.