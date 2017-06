Pescara, tensione alle stelle: bruciate due auto del presidente Sebastiani

L'andamento in campionato del Pescara è disastroso (ancora zero vittorie sul campo), ma niente può giustificare quanto successo questa notte, quando due macchine (una Smart e un Suv) di proprietà del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani sono state date alle fiamme nel cortile della sua abitazione. Non ci sarebbe nessun dubbio sulla natura dolosa dell'azione, l'attentato incendiario nell'abitazione di viale della Riviera è stato messo in atto alle 3,30 circa, a dare l'allarme sono stati gli operai di Attiva, che a quell'ora ritiravano i rifiuti.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, ad occuparsi delle indagini saranno gli uomini di Digos e Squadra volante intervenuti per gli accertamenti. Daniele Sebastiani - che proprio dopo la partita contro la Lazio aveva lamentato la pesantezza degli attacchi personali ricevuti da alcuni tifosi e contro il quale sono apparse diverse scritte nei pressi dello stadio Adriatico negli ultimi giorni - è atteso in questura in mattinata con i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza.

"Sono indignato. A fine anno lascio la società", l'amaro commento, a caldo, di Sebastiani, che qualche ora dopo ha aggiunto: "Non mi lascio intimidire. Sono disponibile a cedere il club in caso di offerte serie. Mi dispiace per la mia famiglia e per i pescaresi perché sono brava gente".

Sindaco, Diodati e Del Vecchio solidali con Sebastiani

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del Pescara, il sindaco ha voluto esprimere la propria solidarietà al presidente Sebastiani:

“Non ci sono parole per commentare quanto accaduto stanotte ai danni del Presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani, al quale manifestiamo anche a nome dell'Amministrazione la nostra piena solidarietà per il gesto di cui è stato vittima. Come amministratori e come cittadini siamo vicini alla squadra e a tutto il team, con cui abbiamo instaurato da subito un rapporto di dialogo e di collaborazione. Tutti noi abbiamo sperato in un campionato diverso da quello che stiamo affrontando, ma di certo non saranno la violenza, né l'intimidazione a cambiare le sorti della nostra squadra e soprattutto, né a dare voce allo stato d'animo della popolazione biancazzurra. Una popolazione di cui ci sentiamo parte, quella che segue la squadra allo stadio e in televisione e fa sentire il proprio sostegno sia nella buona che nella cattiva sorte”.

Pescara, 7 febbraio 2017 Il sindaco Marco Alessandrini L'assessore allo Sport Giuliano Diodati Il vice sindaco Enzo Del Vecchio

ODDO: "TRISTEZZA PIU' ASSOLUTA"

ALLEGRI: "SONO COSE CHE NON DOVREBBERO MAI SUCCEDERE"

"Mi ha fatto una brutta impressione: cose che nel calcio e nella vita non dovrebbero succedere. Sono molto legato a Pescara, ci rimette l'immagine della citta'". Così si esprime Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che nella squadra abruzzese ha giocato quattro stagioni, sulle auto bruciate al presidente Daniele Sebastiani: "La realtà di Pescara è bellissima, una città civile - ha aggiunto - sono in un brutto momento ma anche se dovessero retrocedere, hanno la possibilità di tornare in serie A. Il Pescara è in fondo alla classifica, lo vorrei vedere in un'altra situazione".

Il precedente: sputi, insulti e petardi alla festa di Natale