Pescara, Sebastiani contro Aquilani: "Lui non si sporca le mani"

Nuova bufera intorno ad Alberto Aquilani. Dopo l'intervento a gamba tesa della moglie Michela Quattrociocche che ha litigato con i tifosi del Pescara su Facebook, il presidente del club abruzzese Daniele Sebastiani non è rimasto in silenzio: "Lei ha parlato di problemi extra-calcistici, ma non si capisce quali problemi abbia avuto con il Pescara - ha detto il patron a Tmw Radio -. Probabilmente abbiamo sbagliato noi nel mercato estivo: Aquilani forse non è abituato a sporcarsi le mani in squadre che lottano per retrocedere e devono dare tutto in ogni partita".



Aquilani, arrivato in estate a Pescara dopo l'esperienza non molto esaltante allo Sporting Lisbona e voluto da Massimo Oddo, ha giocato appena 9 partite segnando un gol (inutile) nella sconfitta di Udine e facendosi espellere nello scontro diretto di Crotone. Poi qualche giorno fa è stato ceduto al Sassuolo.