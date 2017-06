Pescara, scommette sul 5-0 e vince 3.000 euro

A Pescara è tornata Zemanlandia e in pochi giorni la musica sembra cambiata completamente. Alla prima gara della sua nuova avventura sulla panchina degli abruzzesi il tecnico boemo ha regalato al club la vittoria più larga della sua storia in Serie A, nonchè la prima conquistata sul campo in questo campionato. Un'inversione di tendenza che ha fatto felici i tifosi biancazzurri e in particolare uno, che confidando nel proverbiale gioco spettacolo di Zeman ha puntato la bellezza di 150 euro su "Altro" e se n'è messi in tasca oltre 3mila.

La maggior parte delle agenzie di betting offre la possibilità di scommettere sul risultato esatto, le quote ovviamente variano a seconda della probabilità, ma le possibilità non vanno oltre il 4-0 o lo 0-4 (i pareggi arrivano fino al 4-4), quindi ogni risultato diverso viene categorizzato sotto la dicitura "Altro", compreso lo 0-5, che per la partita dell'Adriatico pagava oltre 22 volte la quota. Una scommessa coraggiosa, anche se con Zeman di mezzo forse sarebbe stato più azzardato scommettere sullo 0-0...