Pescara, Oddo rischia l'esonero

Ultimo posto in classifica, diciassette sconfitte su 24 partite, l'unica vittoria arrivata a tavolino, la peggior difesa e il terzo peggior attacco della serie A: i numeri sono praticamente tutti contro Massimo Oddo, che ora rischia seriamente la panchina. Dopo il 3-5 contro il Torino anche la società, per bocca del ds Leone, ha ammesso la possibilità di cambiare allenatore: "Stiamo valutando l'esonero, faremo opportune riflessioni. Per il momento squadra e tecnico rimangono in silenzio stampa".



Le attenuanti sono tante a partire dagli infortuni, dalla difficile situazione societaria (con l'auto del presidente Sebastiani recentemente incendiata) e anche da problemi con qualche giocatore (dopo Manaj, ceduto a gennaio, ora anche Gyomber può andarsene dopo la lite di sabato in allenamento per la quale è finito fuori rosa).



Visto il buono rapporto, è possibile che si arrivi a una risoluzione contrattuale per evitare che il contratto di Oddo gravi sulle casse societarie: il tecnico è legato al Pescara fino al 2019 e starebbe valutando l'idea di dimettersi, anche se il club - con un comunicato ufficiale - ha negato di aver ricevuto richieste in tal senso dall'allenatore. Per lunedì è stata fissata una riunione tecnica che deciderà il futuro di Oddo, molto probabilmente lontano da Pescara.