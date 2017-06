Pescara, Muntari rifiuta il Tapiro d'Oro

Striscia la Notizia ha tentato di consegnare il Tapiro d’oro a Sulley Muntari dopo che nell’ultima partita contro il Cagliari era stato espulso dall’arbitro Minelli (e quindi squalificato) in seguito alla decisione di lasciare il campo per protesta dopo aver sentito cori razzisti provenienti da un settore dello stadio.



Valerio Staffelli si è recato quindi a Pescara al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo e ha dapprima incontrato l’allenatore Zdenek Zeman, che ha commentato così: "Mi dispiace cha abbia pagato solo lui. Secondo me aveva ragione. Nel calcio ci son tante cose che non vanno e questa è una di quelle". Quindi ha intercettato Muntari, il quale non ha accettato il premio del Tg satirico di Antonio Ricci e ha preferito non parlare.