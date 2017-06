Pescara, Muntari: ricorso accolto, squalifica annullata

Alla fine ha avuto ragione Muntari: la sua squalifica è stata annullata. La sua uscita dal campo di domenica è arrivata fino all'Onu che ne aveva elogiato il coraggio, mentre quasi contemporaneamente il giudice sportivo lo puniva con una giornata di stop: il centrocampista del Pescara si era recato negli spogliatoi prima del 90' durante la partita con il Cagliari, protestando contro i cori razzisti dello stadio. L'arbitro Minelli lo aveva ammonito, lui stizzito aveva lasciato il terreno di gioco.



La Corte d'appello della Figc ha preso la decisione che in parte tutti aspettavano e ha accolto il ricorso del Pescara contro la squalifica del centrocampista ghanese: "La C.S.A - si legge nella sentenza - sentito l'arbitro, considerata la particolare delicatezza del tema inerente i diritti personalissimi dell'uomo prima ancora che dell'atleta, verificata l'ammissibilità del ricorso ordinario, lo accoglie, e per l'effetto annulla la squalifica inflitta di 1 giornata".



''Sono soddisfatto per l'esito della vicenda - ha detto Carlo Tavecchio, presidente della Figc, all'Ansa - anche perché sono stati rispettati ruoli e procedure di garanzia previsti dal nostro sistema''.