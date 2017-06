Pescara, Memushaj assente contro la Lazio: la moglie perde i due gemelli

Ledian Memushaj, capitano del Pescara, è stato costretto ad abbandonare il ritiro prima della sfida contro la Lazio. Questa volta, come succede spesso, non si è trattato di un brutto infortunio ma l’allontanamento, purtroppo, è stato provocato da un dramma familiare.



Al giocatore, infatti, è giunta una notizia molto dolorosa. La moglie, ha perso i due gemelli di cui era incinta. Memushaj ha chiesto subito di poter raggiungere la compagna per starle vicino in un momento così delicato. Il Pescara ha ovviamente accordato il permesso al giocatore e non ha voluto aggiungere ulteriori informazioni sulla circostanza, per non eccedere la sfera privata della coppia.