Pescara, la figlia del presidente: "Siete avanzi di galera"

Non si placa la tensione in casa Pescara dopo l'atto vandalico che ha coinvolto il presidente Daniele Sebastiani (che ha risposto a tono). La figlia Michela su Facebook ha fatto sentire la sua voce, rivolgendosi agli autori del fatto: "Delusa, schifata ed incazzata. Siete un branco di esaltati e imbecilli che non sapendo fare un ca*** nella vita, rovinate quella degli altri". Il post pubblicato dalla figlia del presidente abruzzese continua: "Ora tutti dispiaciuti, ieri gli auguravate la morte perché non si vinceva una partita, questa città e questa gente non meritano nulla. Siete avanzi di galera, fate vomitare".