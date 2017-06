Pescara in biancorosso. I tifosi: "Non siete degni della maglia"

"La nostra maglia ha più di 80 anni di storia, basta umiliazioni così: da qui alla fine non indossatela più, fateli andare in campo con quella gialla, perché non lo merita, non vi ha fatto niente di male e soprattutto non sono i giocatori e non siete Voi degni di rappresentarla!!!". Si chiudeva così il duro comunicato del gruppo ultrà della Curva Nord del Pescara diffuso in mattinata: una richiesta precisa, fatta alla società, di impedire a questa squadra di indossare la tradizionale maglia a strisce biancoazzurre. Colpa di un campionato finora deludente, con una sola vittoria ottenuta a tavolino e una salvezza ormai difficilissima da raggiungere.



Ebbene, contro la Fiorentina, in occasione del recupero della gara di campionato rinviata per neve, il Pescara ha rinunciato alla propria maglia, scendendo in campo con quella a strisce biancorosse. Ufficialmente la motivazione è questa: il club avrebbe deciso di utilizzare la terza maglia, finora tenuta nel cassetto, per festeggiare i 40 anni di gemellaggio con il Vicenza, il più antico gemellaggio d'Italia.



Nel comunicato gli ultrà attaccavano duramente tutti: "Per l’ennesima volta la nostra serie A tanto sognata quanto sudata è finita prima di iniziare. Era difficile fare peggio di 4 anni fa, Noi ci siamo riusciti, le colpe sappiamo benissimo di chi sono ed è semplice attribuirle, una società incapace di essere tale, giocatori mercenari e inadeguati, un “direttore sportivo” inesistente che conosce due giocatori retrocessi in Lega Pro con il suo Lanciano, un allenatore arrogante e snervante degno figlioccio del suo “presidente”, se si può chiamare tale, presuntuoso e incapace pure di mettere in discussione un allenatore che in 22 partite non ha mai vinto".