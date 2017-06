Pescara, furia tifosi alla cena di Natale: calci, pugni e uno striscione

Calci pugni e uno striscione che parla chiaro. I tifosi del Pescara non si sono dimostrati clementi con la squadra di Massimo Oddo, che in campionato perde ripetutamente da sei turni. L’ultimo ko, contro il Crotone, condanna momentaneamente gli abruzzesi al penultimo posto in classifica.

La contestazione di un centinaio di ultrà si è registrata prima e durante la cena di Natale della squadra: prima un confronto con Massimo Oddo, tra i primi ad arrivare. Poi l’aggressione, appena accennata, con calci e pugni ad alcune macchine che trasportavano i giocatori, oltre all'esplosione di petardi e fumogeni. L’allarme è poi rientrato, così come la contestazione, ma fuori dalla struttura dove si teneva la cena, è stato esposto uno striscione eloquente: "Vergognatevi".