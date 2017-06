Pescara, esonerato Oddo

"La Delfino Pescara 1936 dopo i confronti avvenuti nella giornata di ieri, ed un ulteriore confronto svolto quest’oggi tra il presidente Daniele Sebastiani il tecnico Massimo Oddo alla presenza del direttore sportivo Luca Leone, giunge a malincuore alla decisione di sollevare l’allenatore dalla guida tecnica biancazzurra insieme al suo secondo Marcello Donatelli, con la speranza che questo ulteriore sacrificio possa responsabilizzare l’attuale gruppo di calciatori affinchè non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte.

La società ringrazia il tecnico Massimo Oddo per il lavoro fin qui svolto e le splendide soddisfazioni insieme regalate alla tifoseria tutta e augura allo stesso le migliori fortune sportive.

Al momento la squadra segue il percorso di allenamento come da programma sotto la guida di Luciano Zauri. Nelle prossime ore la società renderà note le proprie decisioni in merito alla guida tecnica".

Con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale il Pescara ha ufficializzato l'addio di Massimo Oddo, che soltanto lunedì sera era stato invece confermato dal club con un altro comunicato. Una decisione sofferta quella presa dal presidente Sebastiani, che dopo aver visto in fiamme due delle sue macchine e aver vissuto la protesta dei tifosi ("Non entreremo più in Curva Nord") 'cede' alle pressioni della piazza e caccia il suo tecnico. Oddo, ancora a zero vittorie sul campo in questa stagione, paga soprattutto le ultime prestazioni negative: "In questo modo togliamo ogni alibi ai giocatori" ha detto Sebastiani. La società ha già avviato i contatti con Fabio Liverani, potrebbe essere lui il sostituto di Oddo, ma spunta anche l'ipotesi di un ritorno di Zdenek Zeman.

ODDO: "CHIEDO SCUSA ALLA CITTA'"