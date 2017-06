Pescara e Torino, rigori maledetti: ne hanno sbagliati 9

Zaza non si è ancora ripreso, Pellè ha preferito espatriare: chi sbaglia un rigore se lo porta dentro. Chiedete a Franco Baresi e Roberto Baggio quanto tempo hanno impiegato prima di dimenticare quegli errori di Pasadena nel '94. A Pescara e Torino, però, sta accadendo qualcosa di sorprendente: il trauma psicologico si sta trasformando da individuale a collettivo. A conferma che la tecnica c'entra poco o niente con la capacità di segnare dagli undici metri, Caprari e Iago si sono fatti parare i loro tiri rispettivamente da Marchetti e Skorupski. Così la serie nera delle due squadre è proseguita: una maledizione.



Quella del Pescara è da record: 7 rigori calciati nella stagione, 5 errori. Memushaj, specialista designato anche nell'anno della promozione in serie A, ha avviato il tabù con una conclusione da incubo proprio contro la Lazio nella gara d'andata: poteva essere l'1-0, poi finì 3-0 per i biancocelesti. Ha proseguito Caprari, sbagliandone uno decisivo con la Samp, poi è toccato ancora a Memushaj a Crotone e a Biraghi col Sassuolo prima del secondo errore di Caprari. Certo, c'è una maledizione che a Pescara conta un po' di più: su 23 partite gli abruzzesi non ne hanno vinta neppure una sul campo. Così si spiega l'ultimo posto in classifica, prima ancora che con i rigori sbagliati.



A Torino Mihajlovic ha preso una decisione: "D'ora in poi li tira Belotti, se li sbaglia pazienza". Del resto era stato proprio il Gallo a fallirne uno importante a San Siro contro il Milan, in pieno recupero, alla prima giornata di campionato, impedendo al Toro di portare a casa un punto. Poi si è ripetuto la settimana successiva col Bologna, ma almeno in quel caso la vittoria rese l'errore meno pesante. Da quel giorno Belotti ne ha tirato solo un altro, al Cagliari, e lo ha segnato. Anche Iago e Ljajic hanno centrato il bersaglio ai loro primi tentativi, poi però il serbo ne ha sbagliato un altro fondamentale contro il Milan (e dal possibile 3-0 si è passati al 2-2), mentre lo spagnolo si è fatto parare il rigore del possibile vantaggio a Empoli e la gara è rimasta ferma sull'1-1. 4 errori su 8, davvero troppo.