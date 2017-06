Pescara, Coulibaly: dall'arrivo col barcone all'esordio in Serie A

Mentre il Pescara viveva un altro pomeriggio triste sul campo dell'Atalanta, un suo tesserato viveva invece un sogno. Stiamo parlando di Mamadou Coulibaly, centrocampista classe '99 del Delfino che ha fatto il proprio esordio in Serie A a un anno di distanza dall'arrivo in Italia da immigrato. Dopo aver convinto i dirigenti biancoazzurri con il suo talento, Zeman a Bergamo ha deciso di mandarlo in campo per il finale di partita. Fisico possente, in Abruzzo Coulibaly è stato paragonato per caratteristiche a Pogba e non a caso è stato già richiesto, senza successo, dalla Juventus.

Sul sito ufficiale del Pescara troviamo la sua particolare storia:

“Tanti sogni e poche certezze, nel mezzo un viaggio della speranza. Senegal-Italia, sola andata per Mamadou Coulibaly. Lo stretto necessario per affrontare la traversata e via, alla ricerca di fortuna. Un barcone. La speranza di una vita migliore è troppo grande per lasciar spazio all’apprensione verso un destino incerto. L’Italia. Ad accoglierlo è l’Abruzzo, precisamente la casa famiglia di Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, la stessa che ai tempi accolse anche un certo Babacar. E la storia sembra ripetersi.

Utopia giocare a calcio in Senegal per Coulibaly che a 17 anni ora vede spalancarsi per lui un portone: il Pescara. Il ragazzo è in prova ma convincere gli addetti ai lavori è stato un gioco da ragazzi. Un gioiello. E pensare che in vita sua per forza di cose non era mai stato tesserato per alcuna squadra; mentre ora si allena con chi gioca regolarmente in Serie A. Fisico e tecnico: “Sembra Pogba”, dicono. Anzi qualcuno si spinge molto più là: “È tre volte Pogba”. C’è addirittura chi afferma che all’età di Coulibaly il giocatore dello United non fosse così forte. Le caratteristiche in campo sono quelle: centrocampista potente ma super tecnico, devastante in progressione palla al piede.

Con una storia da non credere: ieri il viaggio in barcone nell’incertezza più totale, oggi mezza Serie A sui suoi passi. L’ennesima incredibile storia che solo il calcio può regalare. Accantonata l’apprensione verso una vita di stenti, ecco la grande occasione che Coulibaly aspetta da sempre. Sperando che la Serie A possa davvero abbracciare il nuovo Pogba. La traversata in barcone è ormai, solamente, un lontano ricordo”