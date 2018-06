Perisic, messaggio a Dzeko: "Vieni anche tu all'Inter"

"Vieni anche tu e ci siamo". Provocazione, invito sincero? Ivan Perisic su Instagram ha voluto mandare un messaggio a Edin Dzeko, compagno di squadra ai tempi del Wolfsburg.



L'attaccante bosniaco sul social network aveva espresso tutto il rammarico per la partenza di Nainggolan, finito in nerazzurro: "Oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai, ma ti voglio bene. In bocca al lupo". Le strade dei due si sono dunque divise a meno che quello di Perisic non sia solamente un semplice commento simpatico...



Davvero difficile però, anzi praticamente impossibile, che la Roma si privi anche del suo centravanti cedendolo per di più a una diretta concorrente per l'alata classifica nella prossima stagione.