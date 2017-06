Perin e quelle bravate: con il Palermo è solo l'ultima della serie

Che Mattia Perin sia un bravo, oltrechè simpatico, ragazzo nessuno lo mette in dubbio. E neanche che tra i pali sappia il fatto suo. Ma un altro dato di fatto, di cui bisogna prendere atto, è la sua propensione a cacciarsi nei guai. Perchè se l'espulsione con il Palermo (la spinta a Trajkovski) può essere stata dettata dal nervosismo e quindi (quasi) giustificabile (ma non ditelo a Juric, che ha già annunciato sanzioni), i comportamenti sopra le righe del ragazzo iniziano ad essere un po' troppi.



Il ventiquattrenne di Latina, carattere da guascone e spirito goliardico, più di una volta è finito sotto la luce dei riflettori per alcune sue bravate. Circa tre anni fa, dopo una nottata di baldorie, il giovane portiere venne trovato alla guida in stato di ebbrezza durante un controllo sul lungomare di Arenzano. Gasperini, alla guida del Grifone in quella stagione, minimizzò: "Ha sbagliato, ma è un bravissimo ragazzo". Multa e patente sospesa. Come all'inizio di quest'anno, quando il portiere è stato sorpreso dai carabinieri al volante della propria auto con la licenza ancora revocata. Di qui la nuova sanzione economica e un'ulteriore sospensione della patente.



Anche sui social Perin si è a volte lasciato scappare qualche frase di troppo. A maggio, in Rete, l'estremo difensore rossoblu offese le donne ciociare (tra Latina e Frosinone esiste una rivalità storica), ricordando gli stupri subiti durante la Seconda Guerra Mondiale da parte delle truppe marocchine (era il 1944). Alle polemiche seguirono subito le scuse del giovane portiere. Giovane e, a quanto pare, ancora con ampi margini di miglioramento, in campo e fuori.