Pereyra attacca la Juventus: "Scaricato da società e Allegri"

Roberto Pereyra sta vivendo un bel momento in Premier League con la maglia del Watford, l'argentino è stato decisivo anche nella vittoria contro il Leicester segnando il gol decisivo: "Il campionato inglese mi intrigava, mi ha convinto la proprietà italiana - le parole alla Gazzetta dello Sport -. Poi ho parlato con Mazzarri, che non conoscevo personalmente, e mi ha convinto facendomi sentire importante".



E allora il "Tucumano" cerca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Sono rimasto male quando ho saputo che avrei dovuto lasciare la Juventus, mi hanno scaricato. Non mi aspettavo un simile comportamento da Allegri e dalla società".



Pereyra racconta poi di come molti tifosi bianconeri lo rimpiangano ("Mi dicono che servirei al loro centrocampo e anche io la penso così") e per questo non esclude un ritorno in serie A in futuro: "Sarebbe bello, anche per smentire qualcuno...".